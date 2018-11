Estrutura do viaduto volta a ceder, mas dentro da normalidade, diz secretário

SÃO PAULO - O secretário de Infraestrutura e Obras, Vitor Aly, informou neste domingo, 18, que a estrutura do viaduto próximo ao Parque Villa-Lobos e à Ponte do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, cedeu mais 3 milímetros, mas que está dentro do esperado.

"Nós tivemos variações na manhã deste domingo porque esquentou, é normal. Todas as variações estão dentro do limite e sob controle", disse Aly.

Segundo o secretário, estão sendo realizadas escavações no local para colocar dez estacas e saber a profundidade da fundação. "Essas estacas nos dirão a profundidade em que deveremos colocar as fundações para construir o bloco que vai sustentar o macaco hidráulico, que será usado para alinhar novamente a estrutura do viaduto", afirmou Aly.

Na tarde deste domingo será feito um corte na estrutura do viaduto para realizar vistoria visual. A ideia, segundo a Prefeitura, é abrir uma janela e verificar as condições de acesso dentro da estrutura.

Após testes na manhã deste domingo, a circulação dos trens da Linha 9-Esmeralda da CPTM, que estava bloqueada desde quinta-feira, 15, foi liberada.

"Hoje nós concluímos 120 metros de escoramento, o que possibilitou fazer os testes com vagões vazios e verificar as oscilações. Com isso, estamos liberando o transporte com passageiros desde já, de maneira monitorada", afirmou o secretário.

Os trens, que normalmente circulam a 60km/h, deverão circular a uma velocidade de 20 km/h no trecho em que houve o rompimento do viaduto, mas a linha será afetada de forma geral. Radares foram instalados na via férrea para fiscalizar o limite.