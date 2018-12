Estradas têm trânsito na descida para o litoral

A sexta-feira, 28, começa com tráfego intenso nas rodovias paulistas que levam ao litoral. Na Imigrantes, há lentidão do km 39 ao km 43 e do km 28 ao km 32, de acordo com a Ecovias, empresa que administra a estrada.

Já na Rio-Santos, o motorista encontra lentidão nos trechos do Guarujá, São Sebastião e Ubatuba, segundo a DER-SP. Por outro lado, a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego normal no sentido Praia Grande, enquanto na direção para Peruíbe o trânsito é intenso.

Na Oswaldo Cruz, quem dirige no sentido Ubatuba encontra lentidão no trecho de serra (do km 78 ao km 86). Também enfrenta problemas quem trafega na Raposo Tavares, entre Cotia e São Paulo.

Outra opção para os motoristas é a Rodovia Anchieta, onde está sendo realizada a Operação Descida, que deixa as pistas norte e sul à disposição dos motoristas que descem para o litoral.