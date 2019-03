Estradas paulistas registram menos congestionamento no retorno do Carnaval

SOROCABA – O retorno do paulistano após o Carnaval está mais tranquilo do que o esperado, nas estradas paulistas, no início da noite desta terça-feira , 5. Os congestionamentos eram menores que os registrados na saída do feriadão, na noite de sexta-feira, 1.º.

O motorista que retorna da Baixada Santista e litoral sul pelo Sistema Anchieta-Imigrantes encontra todos os trechos livres de congestionamento, apesar do tráfego intenso, segundo a concessionária. Com a Operação Subida acionada desde o início da tarde, oito pistas das duas rodovias estão com tráfego direcionado para a capital.

Na Rodovia dos Tamoios, o tráfego está intenso e os motoristas encontram nebulosidade no trecho da serra, mas sem congestionamento.

Quem segue do interior para São Paulo pela rodovia Castelo Branco encontra lentidão na chegada a São Paulo, devido à chuva que atingiu a capital no fim da tarde. Também há pontos de parada entre o km 25 e o km 24, em Barueri.

No sistema Anhanguera- Bandeirantes, o tráfego intenso causa lentidão entre o km 58 e o km 53, em Jundiaí.

A situação está mais complicada na Fernão Dias, com 13 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo a partir do km 59, em Mairiporã, devido ao alto fluxo de veículos. Outros 4 quilômetros de trânsito com paradas são registrados entre o km 26 e o km 30, em Atibaia.

Na Régis Bittencourt , há 8 quilômetros de retenção na chegada à capital paulista, no acesso ao Rodoanel, devido à intensidade do tráfego. A fila de veículos começa no km 288, em Itapecerica da Serra, e segue até o km 280, em Embu das Artes.

Na rodovia Anhanguera, à tarde, um homem de 71 anos morreu depois colidir o veículo que dirigia, um utilitário, na traseira de um caminhão, em Sumaré. Uma das pistas ficou interditada no km 114, local do acidente, mas foi liberada uma hora depois.