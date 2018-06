Estradas apresentam lentidão no feriado do aniversário de SP

SÃO PAULO – Paulistanos aproveitaram o feriado do aniversário de 464 anos da capital paulista para deixar a cidade rumo ao litoral e interior.

Por volta das 8h40 desta quinta-feira, 25, a rodovia Anchieta apresentava lentidão, no sentido do litoral, no trecho de Planalto.

Segundo a Ecovias, a pista norte estava bloqueada para inversão de mão de direção no trecho de Serra.

A rodovia dos Imigrantes também estava com pontos de parada, no sentido da baixada, no trecho de Planalto.

Há lentidão na pista sentido Curitiba, do km 279 ao km 282 (Embu das Artes), devido ao fluxo intenso de veículos — Arteris Régis (@Arteris_ARB) 25 de janeiro de 2018

De acordo com a concessionária ViaOeste, a rodovia Castelo Branco apresentava tráfego lento, no sentido do interior, entre Barueri e Osasco.

Há lentidão na pista sentido Belo Horizonte, do km 491 ao km 490 (Betim), devido a acidente. A faixa da direita e acostamento estão interditados — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) 25 de janeiro de 2018

A Ecopistas informa que a rodovia Ayrton Senna estava com lentidão, no sentido do Rio de Janeiro, do km 23 ao 28. No sentido contrário, o tráfego permanecia normal, por volta das 8h40.

+++ LEIA TAMBÉM: Além de Anitta, aniversário de SP terá homenagens a David Bowie e Rita Lee

Bloqueios em vias da cidade. Motorista precisa ficar atento porque algumas vias serão bloqueadas, nesta quinta-feira, para desfiles de blocos de rua. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá monitorar o trânsito na Casa Verde Baixa, das 12h às 18h para o desfile do “Bloco Feliz da Vila”.

O bloqueio irá ocorrer na Praça do Centenário, entre a Rua Baroré e Rua Mariano Felix, durante a concentração. Interdições momentâneas também serão feitas nas demais vias durante a passagem do bloco.

Até o início da tarde, a CET também monitora o trânsito na região do Pacaembu para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre o Clube de Regatas Flamengo e o São Paulo Futebol Clube. Os portões foram abertos às 8h30. Os organizadores estimam um público de 35 mil pessoas.

Sexta Sem Carro. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes irá fechar na sexta-feira, 26, das 6h às 18h, algumas vias do Centro Histórico da cidade ao trânsito de carros e motos.

A Sexta Sem Carro, implantada pela CET, irá trazer diferentes atrações nesta edição por causa das comemorações do Aniversário de São Paulo, celebrado nesta quinta-feira.

Somente ônibus, táxis, veículos escolares e bicicletas poderão circular em toda a extensão da Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, Rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá e em trecho da Rua Florêncio de Abreu.

Para mais informações acesse o site da companhia.