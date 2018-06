Estradas apresentam lentidão na manhã desta segunda-feira

SÃO PAULO – As rodovias Anhanguera e Bandeirantes apresentavam lentidão, na chegada a capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 5. Segundo a Autoban, o motivo era o excesso de veículos nas Marginais, por volta das 8h30.

A rodovia Castelo Branco também registrava pontos de parada, nos dois sentidos, entre Barueri e Osasco, em razão do excesso de veículos nas regiões.

A Ecovias também informou que o tráfego nas rodovias Anchieta e Imigrantes estava complicado na manhã desta segunda-feira.

Pessoal!! O tráfego segue lento sentido São Paulo, tanto na Anchieta, do km 13 ao km 10, e do km 22 ao km 17, quanto na Imigrantes, entre o km 16 e o km 14. O motivo é excesso de veículos. — Ecovias (@_ecovias) 5 de fevereiro de 2018

A rodovia Ayrton Senna estava com tráfego lento, no sentido da capital, entre os kms 20 e 18. Ainda por volta das 9h, a rodovia Fernão Dias registrava lentidão, no sentido de São Paulo, na região de Guarulhos.

Metrô. Por volta das 7h30, a Linha 3-Vermelha operava com velocidade reduzida, no sentido da estação Palmeiras-Barra Funda, principalmente entre Vila Matilde e Brás. Por volta das 8h30, a situação já estava tranquila.