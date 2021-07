Estado de São Paulo bate recorde de vacinação com 500 mil doses em um só dia

São Paulo registrou recorde na vacinação contra a covid-19 na sexta-feira, 16. O Vacinômetro, plataforma do governo estadual que acompanha o número de imunizados no Estado, registrou a marca de 500.011 doses aplicadas nos 645 municípios paulistas. O Governo de São Paulo tem como meta a imunização de toda a população adulta do Estado até 20 de agosto.

Até às 12h30 deste sábado, 17, o Vacinômetro registrava um total de 31.124.334 de doses aplicadas em todo o Estado desde o início da campanha. O Estado já conta com 17,70% da população com o esquema vacinal completo

O Plano Estadual de Imunização passou por duas reestruturações desde o mês passado e tem mantido os registros diários de doses aplicadas superiores a 300 mil.

O Estado chegou a registrar desabastecimento no último mês, tanto na capital quanto em cidades do interior, como Sorocaba e Santos, no litoral paulista. Na próxima segunda-feira,19, São Paulo dá início à vacinação para pessoas com idade de 34 a 32 anos.