Estadão erra ao publicar foto antiga em matéria sobre aglomeração em Campos do Jordão

O Estadão errou ao publicar, no dia 4, uma foto antiga na matéria "Campos de Jordão instala barreiras após grande aglomeração no Corpus Christi". Na imagem, aparecem Flávia, Marília e Miriam Badaró. A fotografia foi feita antes do início da pandemia, quando não era necessário o uso de máscaras.

Assim que o erro foi percebido, a foto foi retirada do ar e um aviso de correção, colocado na matéria. O Estadão pede desculpas às pessoas prejudicadas.

A matéria informava que a prefeitura de Campos do Jordão, um dos principais destinos turísticos de inverno do interior de São Paulo, decidiu instalar barreiras sanitárias no portal de entrada, no dia 4, depois de registrar grandes aglomerações de turistas no feriado de Corpus Christi, na quinta, 3. A cidade foi tomada por cerca de 30 mil visitantes que se aglomeraram principalmente na região do Capivari, principal 'point' da cidade. Imagens postadas em redes sociais mostram quase toda a multidão sem máscara e sem cuidados com a covid-19.