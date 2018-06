Estação Higienópolis-Mackenzie começa a funcionar nesta terça

SÃO PAULO - Após cinco anos de atraso, a Estação Higienópolis-Mackenzie, da Linha 4-Amarela do Metrô, passa a funcionar nesta terça-feira, 23, ainda com operação reduzida, das 10 às 15 horas. Por dia, 42 mil pessoas devem usar a estação, que fica entre as paradas da Paulista e da República.

O acesso à estação é feito pela Rua da Consolação - no lado par, os usuários podem sair também na Rua Piauí. Além da Universidade Presbiteriana Mackenzie, há escolas, estabelecimentos comerciais, restaurantes e prédios residenciais na região. A estação é próxima também do Cemitério da Consolação, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e do Sesc Consolação.

Para quem entra na estação pelo lado par da Rua da Consolação, há cinco níveis de escada rolante até a bilheteria. As dez catracas de acesso à plataforma têm bloqueios de vidro, seguindo o padrão da Linha 4-Amarela. A lotação máxima é de 1.786 pessoas.

Segundo a previsão do governo estadual, as Estações Oscar Freire e São-Paulo Morumbi devem ser entregues, respectivamente, em março e julho deste ano. A última estação da linha, Vila Sônia, tem previsão de funcionamento para o final de 2019.