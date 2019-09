Está preso no protesto de motoristas de ônibus? Mande seu relato

SÃO PAULO - Motoristas de ônibus fazem protesto nesta quinta-feira, 5, no centro de São Paulo, contra o que chamam de "desmonte" do setor. A categoria alega suposta redução de frota, além de cobrar o pagamento relativo à participação nos lucros e resultados (PLR) por parte das empresas.

O grupo se concentra em frente à sede da Prefeitura, no Viaduto do Chá, mas parte da cidade já sente o reflexo do ato. Na Rua da Consolação, por exemplo, o fluxo de veículo parou nesta tarde.

