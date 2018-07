'Esse lugar causa proliferação de ratos pela região' É impossível não prestar atenção no esqueleto do antigo Hospital Cristo Rei, localizado no Tatuapé, zona leste. Fechado há cerca de 12 anos, o prédio está completamente degradado. Pichado e com alguns andares incendiados, tem todos os vidros quebrados. As estruturas metálicas foram arrancadas e os moradores de rua montaram acampamento na frente.