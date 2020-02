Esquenta de carnaval: 20 festas para aproveitar o final de semana em São Paulo

O último final de semana antes do pré-carnaval oficial de São Paulo está recheado de opções para quem vai ficar na capital paulista. O Estado separou mais de 20 opções de festas, entre pagas e gratuitas, que acontecem entre esta sexta-feira, 7, e o próximo domingo, 9. Os ritmos são variados, em geral, e adaptados para animar a folia carnavalesca.

Nesta sexta, 7, por exemplo, a drag queen Aretuza Lovi deve animar o Esquenta do bloco Gambiarra, no Audio Eventos. Já o bloco Villa Country Pinga Ni Mim fará a festa para os amantes de sertanejo, no Villa Country.

No sábado, 8, vai ter roda de samba e feijoada no bloco Passaram a Mão na Pompeia, na cervejaria CapaPreta, na Pompeia. Também acontecem oficinas de percussão e dança com o Bloco Afro Ilú Obá De Min, na Cervejaria Tarantino, no Limão.

Para quem busca folia no domingo, 9, a Espetacular Charanga do França se apresenta também na cervejaria Tarantino, onde ainda se apresentam os grupos Mzcejà Tåbëbo, Apogeu e Obscênicas. Já na Casa Natura Musical, o bloco Ritaleena, que homenageia Rita Lee, se une ao bloco Filhos de Gil, que homenageia o cantor baiano Gilberto Gil. No repertório, claro, muitos sucessos desses dois nomes da MPB.

Veja a seguir as informações sobre as apresentações dos blocos neste final de semana em São Paulo.

Sexta-feira, 7

Pré-Carnaval - Bloco Unidos do Swing

O coletivo Unidos do Swing completa seis anos em 2020 e propõe uma viagem no tempo. A festa acontece na Casa do Baixo Augusta. Além do grupo, o público vai poder ver a dj Mari Souza, que apresenta um repertório de swing-jazz.

Horário: 22h (show às 23h30)

Local: Acadêmicos do Baixo Augusta

Endereço: rua Rego Freitas, 553, Centro

Ingressos: R$ 15 (antecipado) / R$ 20 (na entrada)

Bloco do Hermes e Renato

O grupo de comédia Hermes e Renato apresenta seu bloco de rua no Jai Club. No esquenta de carnaval, os foliões vão poder cantar os hinos da história do grupo.

Horário: 23h

Local: Jai Club

Endereço: Rua Vergueiro, 2676 - Vila Mariana (Próximo ao Metrô Ana Rosa)

Ingressos: R$ 25 promocional / R$ 30 (lote 1) / R$ 40 (lote 2)

Esquenta do bloco Gambiarra com Aretuza Lovi

O bloco Gambiarra faz o esquenta de carnaval com show da cantora e drag queen Aretuza Lovi na Audio.

Horário: 23h (abertura)

Local: Audio Eventos

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca

Ingressos: R$ 40 + taxas (pista - inteira) / R$ 70 + taxas (mezanino ou camarote - inteira)

Bloco Villa Country Pinga Ni Mim

O bloco Villa Country Pinga Ni Mim realiza esquenta de carnaval na casa sertaneja Villa Country. As primeiras 800 pessoas que comprarem os ingressos ganharão abadá exclusivo e terão direito a customizá-lo no dia do esquenta. A festa ainda promete cerveja dobrada. A música fica por conta da Banda Villa Country Band, e das duplas Cau e Deborah, Édson e Enrique e o cantor Pedro Henrique.

Horário: 20h (abertura)

Local: Villa Country

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca

Ingressos: R$ 40 + taxa (pista - inteira - feminino) / R$ 60 + taxas (pista - inteira - masculino)

Sábado, 8

Na Base do Amor

A Ong Base Colaborativa faz a festa Na Base do Amor. Além de música, o público poderá aproveitar várias opções de bebidas e comidas. A festa conta com as seguintes atrações: Bloco Bahianidade, DJ Paula Maldi, Tomp, Noisy, Roda dos Amigos, Roda de Samba e mais.

Horário: 12h (abertura)

Local: Base - Sociedade Colaborativa

Endereço: Rua Maestro Elias Lobo, 923, Jardins

Ingressos: Gratuito

Esquenta do bloco Passaram a Mão na Pompéia

Com roda de samba e feijoada, o bloco Passaram a Mão na Pompéia promete um esquenta de carnaval com muito samba, no bairro da Pompéia.

Horário: 13h (abertura)

Local: Cervejaria Capapreta

Endereço: Rua Ministro Ferreira Alves, 203, Pompéia

Ingressos: de R$ 30 a R$ 90

O EmBARxador: Ensaio do Bloco + Samba do Sol

O bar EmBARxador apresenta o bloco “É uma Bosta, mas a Gente Gosta" junto com o projeto musical Samba do Sol, a partir das 13h, no bairro Santana. A festa acontece até às 21h, com roda de samba com o grupo Reduto, e os dj’s Kim Cotrim e Marina Lopes.

Horário: 13h

Local: O Embarxador - Beer & Food

Endereço: Rua Embaixador João Neves da Fontoura, 306, Santana

Ingressos: Gratuito

Ensaio do Ilú Obá de Min

Faltando poucos dias para o carnaval, o Bloco Afro Ilú Obá De Min oferece oficinas de percussão e dança na Cervejaria Tarantino.

Horário: de 15h às 17h

Local: Cervejaria Tarantino

Endereço: Rua Miguel Nelson Bechara 316, Limão

Ingressos: Gratuito

Bloco Saia de Chita e Bloco Manada

A aproximação do carnaval tem programação especial na Casa Natura Musical. Fazem a festa dos foliões no sábado, 8, os blocos Saia de Chita e Manada.

Horário: 20h30

Local: Casa Natura Musical

Endereço: Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Ingressos: Entre R$ 20 e R$ 60 + taxas

Bloco Explode Coração: Enxame

O bloco Explode Coração apresenta o tema “Enxame” para o carnaval 2020. Além do bloco, dj’s também deverão animar os foliões.

Horário: 15h

Local: Teatro Oficina Uzona Uzyna

Endereço: Rua Jaceguai, 520, Bixiga

Ingressos: R$ 35 + taxas

Esquenta do Meu Santo É Pop

No último esquenta de carnaval, antes do desfile oficial, o bloco Meu Santo É Pop apresenta um lineup diversificado, com dj’s convidados, além dos dj’s do próprio bloco.

Horário: 21h

Local: Via Matarazzo

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 764, Barra Funda

Ingressos: a partir de R$ 15 + taxas

Ensaio do Monobloco 2.0

Para celebrar os 20 anos do Monobloco, o bloco fará uma festa no Audio, com uma mistura de ritmos, como marchinhas, samba, xote, forró, funk e rock.

Horário: 22h

Local: Audio

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

Ingressos: a partir de R$ 50 + taxas

Pré-Carnaval da Tu Vens

A segunda edição da festa Tu vens acontece no Mural Casa de Cultura. A festa homenageia artistas brasileiros de diferentes épocas. O grupo Quarteto São Jorge apresenta músicas de Caetano Veloso, Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, entre outros.

Horário: 22h

Local: Mural Casa de Cultura

Endereço: Rua Luis Murat, 370, Pinheiros

Ingressos: a partir de R$ 15 + taxas

Siga Bem Caminhoneira

Com uma bateria e equipe de apoio formada exclusivamente por mulheres lésbicas e bissexuais, o bloco Siga Bem Caminhoneira já possui três anos de trajetória. No sábado, 8, o bloco apresenta hits brasileiros e internacionais, além de paródias ligadas ao cenário LGBTQIA+

Horário: 23h

Local: Mundo Pensante

Endereço: Rua Treze de Maio, 830, Bela Vista

Ingressos: de R$ 20 a R$ 30 + taxas

Domingo, 9

Charanga do França

A Espetacular Charanga do França chega à cervejaria Tarantino no domingo, 9, apresentando a sonoridade das antigas charangas, com a influência da música brasileira, da cúmbia, do samba, do jazz e das tradições afro-brasileiras. Se apresentam ainda os grupos Mzcejà Tåbëbo, Apogeu e Obscênicas.

Horário: 14h

Local: Cervejaria Tarantino

Endereço: Rua Miguel Nelson Bechara 316, Limão

Ingressos: R$ 10 (na porta)

Ensaio aberto do Bloco Pagu

O bloco Pagu, formado só por mulheres, são 140 na bateria além da dj Mary G, faz ensaio aberto. Os ingressos online já estão esgotados, mas é possível comprar no local, a depender da lotação do espaço.

Horário: 14h

Local: Teatro Oficina Uzona Uzyna

Endereço: Rua Jaceguai, 520, Bixiga

Ingressos: R$ 30 (no local)

Ensaio do Bloco Forrozin e do Acadêmicos do Baixo Augusta

O bloco Acadêmicos do Baixo Augusta se junta ao bloco Forrozin para fazer um esquenta de carnaval neste domingo, 9.

Horário: 4h

Local: Superlounge

Endereço: R.da Figueira, 450, Brás

Ingressos: gratuito

Pardieiro e bloco Lua Vai

Pardieiro, a Festa e o Bloco Lua Vai se juntam para fazer um esquenta de carnaval. Se apresentam ainda as dj’s Brenda Ramos e Lia Macedo, o bloco Agora Vai e a festa je TREME mon amour.

Horário: 15h

Local: Casa das Caldeiras

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 2000, Água Branca

Ingressos: R$ 20 + taxas (antecipado) / R$ 25 (no local)

Bloco Bagaceira

Formado no começo de 2018, o bloco Bagaceira se apresenta no Mundo Pensante. Além da trilha tradicional, haverá carimbó, sambareggae, rock80, funk e muito techno-brega.

Horário: 17h

Local: Mundo Pensante

Endereço: Rua Treze de Maio, 830, Bela Vista

Ingressos: R$ 15 + taxas (site) / R$ 20 (no local)

Refestança: Ritaleena convida Filhos de Gil

O Ritaleena, bloco carnavalesco que homenageia a rainha do rock, Rita Lee, volta à Casa Natura Musical. Para a festa, foi convidado o bloco Filhos de Gil. No repertório, além dos sucessos revisitados em ritmos carnavalescos de Lee, como Ovelha Negra, Mania de Você e Lança Perfume, que ganham fantasia nova, adaptados para frevo, marchinha, carimbó, ciranda e funk carioca, também estarão presentes sucessos de Gil, como Palco, adaptado para ijexá, e Refavela, em ritmo de baião.

Horário: 17h30

Local: Casa Natura Musical

Endereço: Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Ingressos: de R$ 20 a R$ 70

Ensaio do bloco João Capota na Alves

O Estúdio Bixiga inicia os ensaios abertos de pré-carnaval neste domingo, 9, com o bloco João Capota na Alves. Batizado em homenagem às ruas João Moura, Capote Valente e Alves Guimarães, o bloco carnavalesco foi fundado em 2008 por um grupo de amigos que residiam em Pinheiros e desde então é uma tradição do carnaval paulistano. O João, como é chamado pelos foliões, apresenta todo ano uma marchinha autoral que mistura ritmos como lambada, samba, axé, funk, reggae e outros.

Horário: 20h

Local: Estúdio Bixiga

Endereço: Rua Treze de Maio, 825, Bela Vista

Ingressos: R$ 10 + taxas (site) / R$ 15 (no local)