Erro humano é apenas uma das hipóteses para acidente

A Aeronáutica divulgou neste sábado, 26, uma nota oficial informando que a hipótese de erro humano no acidente com o vôo 3054 da TAM, no dia 17 de julho, em Congonhas, é apenas uma das inúmeras que estão sendo estudadas pela Comissão de Investigação. Segundo a revista Veja, o acidente foi causado por erro do comandante do vôo Kleyber Lima, que deixou uma das duas alavancas que regulam o funcionamento das turbinas, chamadas de manetes, fora de posição quando o avião pousou na pista, impedindo que o avião parasse. A revista diz ainda que, apesar da chuva, não houve aquaplanagem na pista de Congonhas. "As hipóteses apresentadas na matéria estão entre várias outras que a comissão está investigando com a mesma profundidade, conforme explicado pelo Brigadeiro-do-Ar Jorge Kersul Filho, chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), em entrevista coletiva concedida no dia 27/07/2007", diz a nota da Aeronáutica, assinada pelo brigadeiro Antônio Carlos Bermudez, porta-voz da Força Aérea. Na nota, a FAB afirma ainda que "julga ser prematuro e inoportuno, neste momento, qualquer conclusão sobre o acidente, visto que as investigações estão em andamento". Na entrevista de sexta-feira, o comandante do Cenipa citou pelo menos cinco pontos que estavam sendo analisados para verificar que fatores poderiam ter levado ao acidente: a pista de pouso, manutenção da aeronave, condições de trabalho da tripulação, preparo psicológico e físico da tripulação, meteorologia no momento do acidente e o tráfego aéreo. Citou, ainda, que "a posição errada da manete" era uma delas.