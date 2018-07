Envolvidos em morte no quartel são expulsos Os três soldados que participaram de um encontro com mulheres nas dependências do hotel de trânsito do Parque de Material Aeronáutico (Pama), no Recife, em 7 de agosto, foram expulsos da Aeronáutica. No encontro, Monique Valéria de Miranda Costa, de 20 anos, foi morta por um tiro, supostamente acidental, de uma pistola 9 milímetros de um soldado.