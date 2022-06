Entorno da Avenida Paulista terá esquema especial de trânsito para a Parada do Orgulho LGBT+

Devido à 26ª Parada do Orgulho LGBT+, que ocorre neste domingo, 19, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) organizou uma força-tarefa para monitorar o trânsito na região central da cidade. Entre as medidas do órgão estão a fiscalização dos trios elétricos e a sua escolta até a Avenida Paulista, e a interdição e desvio de algumas vias do entorno, a fim de manter a segurança do evento.

Segundo os organizadores, a Parada tem início às 13h, com a saída do primeiro trio elétrico, e previsão de término às 19h. O percurso começa na Avenida Paulista, entre a Rua Peixoto Gomide e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, e vai terminar na Rua Caio Prado.

Os trabalhos da CET, porém, se iniciarão bem antes do evento, às 6h, e se estenderá até 21h. Logo pela manhã, às 8h, a Praça Osvaldo Cruz, e a Rua da Consolação, em ambos os sentidos, serão interditadas ao tráfego. E às 10h, quando começará a concentração e a montagem dos trios elétricos, a Rua Peixoto Gomide, e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio ficarão fechadas. Já ao meio-dia, a Avenida Consolação ficará fechada ao trânsito entre a Rua Caio Prado, e a Alameda Santos.

A CET realizará, também, interdições nas seguintes ruas a partir das 13h:

Av. Rebouças (sentido do bairro para o centro) na altura do acesso ao Túnel Noite Ilustrada;

Av. Rebouças (sentido do bairro para o centro) na altura da saída lateral junto ao Túnel Noite Ilustrada;

R. Major Natanael com a Av. Dr. Arnaldo;

Av. Dr. Arnaldo com o Vd. Okuhara Koei

Retorno da Av. Rebouças, altura do nº 353;

R. São Carlos do Pinhal esquina com a R. Itapeva;

R. Antônio Carlos com a R. Frei Caneca;

R. Frei Caneca com a R. Matias Aires;

R. Augusta com a R. Peixoto Gomide;

R. Marques de Paranaguá com a R. Frei Caneca;

R. Frei Caneca com a R. Paim;

R. Paim com a Av. Nove de Julho;

R. Augusta com a R. Mq. de Paranaguá;

Av. Brigadeiro Luís Antônio com a R. Cincinato Braga;

Av. Brigadeiro Luís Antônio com a R Al. Santos.

E após ás 15h, as seguintes vias serão bloqueadas: