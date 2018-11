Engenheiro que morreu no vôo é sepultado em Bebedouro

O corpo do engenheiro de produção da Votorantim, Fernando Volpe Estato, de 35 anos, vítima do vôo 3054 da TAM, foi sepultado às 14h30 desta quinta-feira, 19, no Cemitério São João Batista, em Bebedouro, na região de Ribeirão Preto. Parentes e amigos acompanharam o velório, ao lado do cemitério, de madrugada e pela manhã, além do sepultamento. O prefeito Hélio de Almeida Bastos (PMDB), amigo do pai de Estado, João Estato, também estava presente. As bandeiras ficarão a meio mastro por três dias, como luto oficial. João Estato disse que pretende mover processos no caso, não pelo dinheiro ou tirar vantagens, mas para 'dar uma lição' aos prováveis responsáveis. Fernando Estato trabalhava na Votorantim e estava a serviço em Pelotas, e retornava para São Paulo, onde residia. Segundo a família, ele teria sido o último passageiro a entrar no avião da TAM que sofreu o acidente na chegada ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, antecipando a sua volta, pois a passagem de retorno estava marcada para um vôo seguinte. Fernando visitava o pai em Bebedouro a cada dois meses. João Estado estava mais tranqüilo, apesar da tristeza. A irmã de Fernando, que mora em Nova York, está grávida e não retornou para o enterro. Ela também ficou revoltada com o incidente. Comissária O corpo da comissária de bordo da TAM, Aline Monteiro Castigio, que completaria 29 anos na próxima terça-feira (24), ainda não foi identificada pelo Instituto Médico-Legal (IML) . A família dela aguarda a identificação. O corpo de Aline será sepultado em sua terra natal, Ribeirão Preto. Aline estava em férias e a passeio no Sul, no aniversário da mãe da colega de trabalho Patrícia Hauschield, que também morreu no acidente.