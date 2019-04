Engavetamento no Rodoanel com 4 caminhões deixa ao menos 3 pessoas presas nas ferragens

SÃO PAULO - Pelo menos três pessoas ficaram presas em ferragens após acidente envolvendo ao menos quatro caminhões no Rodoanel Mário Covas, na manhã desta quinta-feira, 4.

O engavetamento ocorreu por volta das 10h30 na altura do quilômetro 27, no sentido do viaduto de Osasco, perto da saída do túnel, segundo a CCR RodoAnel. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado que era no km 10.

Referência a ocorrência entre quatro caminhões envolvidos, 3 vítimas (masculinos/ adulto), duas socorridas pela CCR e uma Pelo Águia 10 ao HC, Rodoanel Mario Covas (próx ao viaduto de Osasco sentido Rod Castelo Branco) km 10, informações finais.#193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 4 de abril de 2019

O Corpo de Bombeiros informa que dez viaturas e o helicóptero Águia-10 foram para o local. Três pessoas foram atendidas e encaminhadas ao Hospital das Clínicas (HC), mas há possibilidade de ter mais vítimas. Quem solicitou a ocorrência disse que havia quatro pessoas presas nas ferragens.

O trânsito na região também está complicado e ainda há interdições.

De acordo com a CCR RodoAnel, há lentidão no sentido da rodovia dos Bandeirantes, do km 29 ao 27, em razão de acidente entre as regiões de Embu e Cotia. Três faixas foram bloqueadas.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) também acompanha a ocorrência.

#Rodoanel Mário Covas congestionado entre as regiões de Itapecerica da Serra e Cotia. Pista segue parcialmente interditada no km 27, devido engavetamento. Evite o anel viário! https://t.co/p9SdvylRFT — ARTESP (@artespsp) 4 de abril de 2019

As causas do acidente estão sendo investigadas.