Acidente entre ônibus, 3 caminhões e 2 carros deixa ferido na Dutra

Um engavetamento entre um ônibus, três caminhões e dois veículos de passeio causou cerca de seis quilômetros de congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, na chegada a São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 12. O acidente aconteceu na altura de Guarulhos. O motorista de uma das carretas ficou ferido em uma das pernas e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Rodovia Federal (PRF), seu estado de saúde é grave.

As duas faixas da esquerda no sentido São Paulo ficaram fechadas, e o tráfego fluía apenas na faixa da direita. Por volta das 9 horas, a pista foi liberada, mas a lentidão persistia na Dutra. A recomendação é utilizar a Rodovia Ayrton Senna.

De acordo com a CCR NovaDutra, concessionária que faz a gestão da rodovia, o sentido Rio de Janeiro também apresentava lentidão por causa de um acidente entre os quilômetros 213 e 211. As vias, no entanto, estão liberadas e o trânsito, normalizado. A Ayrton Senna, considerada rota alternativa para quem vai a São Paulo, apresentava congestionamento do quilômetro 25 ao 11 por excesso de veículos.