Empresas pedem valor máximo de remuneração previsto em licitação de ônibus de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo abriu nesta segunda-feira, 25, os envelopes com as propostas das empresas interessadas na licitação de ônibus na capital. Além da falta de concorrência, na entrega dos envelopes em fevereiro houve proposta para apenas um dos 32 lotes da cidade, hoje as companhias pediram o valor máximo permitido na licitação. Das 32 participantes, apenas a Gatusa, que opera na zona Oeste, pediu um valor abaixo do teto. De acordo com a licitação, o teto para a tarifa de remuneração traz uma variação de acordo com o sistema. Nas linhas do sistema estrutural, a remuneração variou entre R$2,94 a R$3,94; no sistema de articulação, de R$2,80 a R$3,58; e no de Distribuição de R$1,84 a R$ 3,32. Esses valores são reembolsados às empresas (tendo como base a tarifa para o passageiro - que hoje é de R$ 4,30).

A previsão é de que os contratos sejam assinados em até 60 dias após a homologação da licitação, que é a maior para transporte público do País, com contratos estimados em R$ 71 bilhões. Os contratos devem valer por um prazo de 20 anos. São Paulo não tem licitação no sistema de ônibus há cinco anos e as empresas vem operando na cidade através de contratos emergenciais.

A Secretaria de Mobilidade e Transportes informou que "todos os lotes tiveram empresas devidamente habilitadas com a documentação exigida e receberam propostas comerciais dentro do limite estabelecido no edital." As planilhas de custos serão em analisadas pela Comissão de Licitação e as empresas ganhadoras serão anunciadas em nova data no Diário Oficial da Cidade.

O secretário de Mobilidade e Transportes Edson Caram disse que "ficaria preocupado se as empresas tivessem dado um desconto que inviabilizasse a execucão do serviço." "Nos formatamos a licitação com valores justos e coerentes. O resultado está dentro do esperado. O importante é que as empresas prestem o serviço que estamos esperando delas", comentou Caram.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss), Francisco Christovan, afirmou que "o cálculo do custo do transporte é feito com base em planilhas". "São números, é matemática, não tem o que discutir. Dentro do cálculo de cada empresa, de acordo com as simulações, ficou estabelecido que o limite fixado pela SPTrans era o que mais se aproximava da realidade", afirmou.