Empresas aéreas realizam check-ins em Congonhas

As empresas aéreas realizam normalmente os check-ins em seus balcões no aeroporto de Congonhas nesta quarta-feira, 18, segundo apurou a reportagem do Jornal da Tarde no local. A pista auxiliar vai operar, mas com restrições, que não foram especificadas pela Infraero. Veja também:O local do acidenteOs piores desastres aéreos do BrasilConheça o Airbus A320Galeria de fotos Assista a vídeos feitos no local do acidente Conte o que você viu e o que você sabe; opine A TAM cancelou 19 vôos para todo o país nesta manhã e desviou 12 para o aeroporto de Viracopos. A empresa pede que os passageiros liguem para o número 4002-5706 antes de se dirigirem para Congonhas. O primeiro vôo previsto era da empresa Ocean Air e deveria decolar às 6h05 com destino a Ipatinga, Minas Gerais, mas está atrasado. A decolagem de um vôo da TAM para às 6h11 com destino a São José do Rio Preto foi confirmada. Segundo informação da Aeronáutica, o aeroporto não seria reaberto às 6h desta quarta-feira. A informação inicial era de que ele só voltaria a funcionar depois da vistoria na pista principal.Texto atualizado às 6h30