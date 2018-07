Emissão de passaporte na capital bate recorde A Polícia Federal emitiu 47.353 passaportes na capital paulista em agosto. Foi o quarto recorde sucessivo na emissão do documento. Em comparação ao mesmo mês do ano passado, houve aumento de 26,28% no número de passaportes emitidos. No Estado, em agosto, foram expedidos 78.326 passaportes, aumento de 29,6% em relação ao mesmo período de 2010. No Brasil, a PF emitiu 207.409 passaportes em agosto, 33% a mais em comparação a agosto de 2010.