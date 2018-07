Em SP, apenas a Fernão Dias tem congestionamento O tráfego pelas rodovias paulistas ainda é intenso, mas já não há pontos de lentidão para o motorista que ruma para o interior ou ao litoral. Segundo boletins atualizados às 19h25 deste sábado de carnaval, 21, apenas a Fernão Dias ainda tem um trecho de lentidão, entre Mairiporã e Atibaia. Segundo a polícia rodoviária, não houve registro de acidentes nas últimas horas. Veja também: Motorista deve ter atenção em 7 rodovias federais Trânsito nas rodovias da Dersa e do DER Trânsito na Anchieta e Imigrantes Trânsito na Dutra Trânsito na Anhangüera e Bandeirantes Trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares Fernão Dias: o trecho entre o km 70 e 60 continua com tráfego complicado, segundo a Polícia Rodoviária Federal, devido ao excesso de veículos. Padre Manuel da Nóbrega: entre o km 276 e o km 285, em Praia Grande, sentido Mongaguá, a velocidade precisa ser reduzida, mas não há pontos de parada na pista. Presidente Dutra: em Resende, já no Estado do Rio, há um trecho de 1,5 quilômetro em que o motorista deve reduzir a velocidade. Obras interditam a faixa da direita da pista sentido Rio. Castelo Branco: sem pontos de lentidão nos dois sentidos Anhanguera: o tráfego diminuiu de intensidade na última hora e não há pontos de lentidão, em ambos os sentidos. Bandeirantes: grande número de veículos no sentido interior, sem lentidão. Imigrantes: carregado no trecho de serra, mas sem congestionamentos, nem acidentes. Anchieta: o tráfego estava um pouco intenso, mas sem lentidão. Piaçaguera-Guarujá: trânsito normal. Rio-Santos: trânsito intenso, mas aumentando a fluidez. Tamoios: trânsito intenso, mas sem paradas. Ayrton Senna: fluxo normal de veículos. Carvalho Pinto: sem paradas. Mogi-Bertioga: tráfego intenso, sem paradas. Floriano Rodrigues Pinheiro: tráfego flui sem problemas. Oswaldo Cruz: tráfego intenso sem paradas. Raposo Tavares: fluxo normal de veículos. Balsas O tempo de travessia das balsas, no litoral sul e norte de São Paulo, era considerado normal, sem filas, segundo o Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa). Santos-Guarujá Com sete balsas operando no canal, o tempo de espera para a travessia é de 15 minutos, nos dois lados. Ilhabela-São Sebastião: o motorista esperava 20 minutos para realizar a travessia para Ilhabela. Para o trajeto contrário, o tempo é de 15 minutos. Cananéia-Ilha Comprida: duas balsas operam a travessia. A fila para Ilha Comprida chega a 60 minutos.