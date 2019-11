Em São Paulo, Uber fornecerá informações sobre transporte público

SÃO PAULO - A partir desta quinta-feira, 14, usuários do Uber poderão acessar no app informações sobre transporte público. A ferramenta será oferecida de forma progressiva até dezembro a todos os passageiros.

O novo recurso traz informações em tempo real sobre linhas de ônibus, trens e metrô da Grande São Paulo. Também haverá instruções de caminhada para os pontos de embarque e desembarque.

A iniciativa foi desenvolvida pelo Uber em dez cidades do mundo, entre elas, São Paulo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo governo de São Paulo e pelo app, no Palácio dos Bandeirantes.

A novidade, no entanto, não permite rota e pagamento conjuntos, ou seja, o passageiro só poderá planejar a viagem. "O planejamento da rota, sem integração de pagamento, é o primeiro passo", afirmo Cláudia Woods, diretora-geral do Uber no Brasil.

No evento, Alexandre Baldy, secretário estadual de Transportes Metropolitanos, afirmou que a integração do pagamento dos modais depende de discussão mais ampla. "Muitas pessoas usam Bilhete Único, não é cabível aqui uma solução decidida pelo governo do Estado."