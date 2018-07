Em parte de SP já choveu quase todo o esperado para o mês

Alguns bairros da capital paulista já registraram quase toda a chuva esperado para o mês de fevereiro, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). É o caso do Butantã, na zona oeste, que já acumulou 214,3 milímetros, o que representa 98% da média do mês. Outras cinco subprefeituras estão acima do volume previsto: Campo Limpo (185,7mm), Lapa (182,9mm), Jaçanã/Tremembé (172,4mm), e Capela do Socorro (144,8mm). Veja também: Saiba onde estão os pontos críticos de alagamento Todas as notícias sobre vítimas das chuvas Saiba quais cuidados tomar para evitar danos em enchentes Ouça recomendações do CGE em caso de enchente Até às 7 horas desta segunda-feira, 16, a capital já havia registrado 55% de todo o volume de chuva esperado para o mês de fevereiro. A primeira quinzena do mês acumulou 119 milímetros de chuvas, sendo que o volume médio de chuva esperado para todo o mês de fevereiro é de 217 milímetros. De acordo com os meteorologistas do CGE, a média climatológica para fevereiro deve ser atingida ou ficar até ligeiramente acima, considerando a simulação dos modelos de previsão, que apontam valores mais expressivos de chuva pelo menos até o término do mês. Em função de uma massa de ar seco e quente, nesta semana, as temperaturas se elevam e ultrapassam a casa dos 30ºC. Não são esperados volumes elevados de chuva, apenas pancadas de fim de tarde, típicas do verão.