Em menos de 72 horas, dois apartamentos pegam fogo no centro de SP

SÃO PAULO - Um apartamento, na região central da cidade, ficou completamente destruído após pegar fogo na madrugada desta quarta-feira, 13.

O incêndio começou por volta das 3h da madrugada no 2º andar de um edifício no Viaduto Dona Paulina, região da Sé. Uma pessoa foi levada à Santa Casa de SP por inalar fumaça.

Segundo o Corpo de Bombeiros , nove viaturas trabalharam no combate ao fogo que foi totalmente extinto por volta das 3h30. As equipes permaneceram no local da ocorrência até às 5h fazendo o trabalho de rescaldo.

