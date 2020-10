Em mais um dia quente e abafado, cidade de São Paulo volta a registrar temperatura acima de 37°C

SÃO PAULO - Com temperatura máxima de 37,3°C registrada na tarde desta quarta-feira, 7, na estação do Mirante de Santana, na zona norte, a cidade de São Paulo voltou a apresentar mais um dia de extremo calor e temperatura acima de 37°C. Esta é a terceira maior temperatura para um mês de outubro e a terceira maior na série histórica das medições feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desde 1943. Na terça-feira, 6, os termômetros na capital paulista chegaram aos 36,4°C.

Entre quarta-feira, 30, e sexta-feira passada, 2, a cidade registrou ainda sequência inédita de três dias com temperatura acima de 37°C, sendo que na sexta-feira, a capital registrou 37,4°C, maior temperatura do ano e a segunda marca da série histórica. O recorde de temperatura máxima na capital ainda pertence aos 37,8 °C registrados em 17 de outubro de 2014.

Leia Também Com onda de calor, Inmet faz alerta vermelho para risco de morte por hipertermia

Segundo a Climatempo, esta onda de calor ainda estará bastante presente sobre o Estado de São Paulo até a próxima sexta-feira, 9. Uma nova frente fria chegará ao litoral paulista na quinta-feira e vai aumentar a nebulosidade e as condições para chuva na sexta-feira e no fim de semana de feriado prolongado.

Maiores temperaturas no mês de outubro de 1943 até 2020:

37,8°C 17 de outubro de 2014

37,4°C 2 de outubro de 2020

37,3°C 7 de outubro de 2020

37,1°C 1° de outubro de 2020

36,6°C 31 de outubro de 2012

36,4°C 6 de outubro de 2020

36,1°C 30 de outubro de 2012

36°C 13 de outubro de 2014

35,9°C 19 de outubro de 2014, 19 de outubro de 2016 e 5 de outubro de 2020

Maiores temperaturas da história (de todos os meses) registradas entre 1943 e 2020:

37,8°C 17 de outubro de 2014

37,4°C 2 de outubro de 2020

37,3°C 7 de outubro de 2020

37,1°C 30 de setembro de 2020 e 1° de outubro de 2020

37°C 20 de janeiro de 1999

36,7°C 19 de janeiro de 1999

36,7°C 21 de janeiro de 1999

36,6°C 31 de outubro de 2012

36,5°C 19 de janeiro de 2015

36,4°C 7 de fevereiro de 2014 e 6 de outubro de 2020

A causa do intenso calor que assola grande parte do território brasileiro, ainda é um persistente bloqueio atmosférico que se instalou na área central do Brasil.