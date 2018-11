Em Jandira, cinco pessoas são mortas em chacina

Cinco pessoas foram assassinadas no início da madrugada desta quarta-feira, 25, na cidade de Jandira, região oeste da Grande São Paulo. A polícia investiga se os crimes estão relacionados. Everton dos Santos Barros, de 23 anos, e seu colega, identificado apenas como Tales, foram mortos a tiros de pistolas calibres 380 e ponto 40. Por volta da 0h05, os dois rapazes foram perseguidos por ocupantes de um Gol preto na Rua Castro Alves, no Jardim Jandira. Tales conseguiu correr mesmo baleado, mas foi alcançado 50 metros depois. Ele foi atingido por pelo menos 20 tiros. Quinze minutos depois, na Rua Pastor Martin Luther King, em Vila Rolim, na divisa com Itapevi, três ocupantes de um Golf com placa de Barueri(SP) foram perseguidos, segundo testemunhas, por dois homens em uma moto e três desconhecidos que ocupavam um Gol parecido ao visto no bairro vizinho. O condutor e dono do veículo, Alexandre Ramos de Oliveira, 26, antes de ser atingido pelos disparos, perdeu o controle do carro e bateu contra um muro. Armados com pistolas de mesmo calibre utilizado no crime anterior, os dois motoqueiros e o trio que estava no Gol atiraram também contra os passageiros do Golf, um deles identificado como Reginaldo Manuel da Silva, de 33 anos. As três vítimas, além de baleadas, tiveram os pescoços cortados. Enquanto os policiais realizavam a perícia em Itapevi, dois tiros foram ouvidos. Ao chegarem na Avenida Carolina de Abreu Paulino, em Vila São Francisco, eles encontraram um rapaz morto. Por enquanto, a polícia não sabe se esta morte está relacionada com as anteriores. Com mais essa chacina ocorrida em Jandira, sobe para 20 o número de crimes desta natureza registrados somente neste ano no Estado de São Paulo, com um total de 82 mortes. Foram 9 chacinas na capital, com 41 vítimas; 8 na Grande São Paulo, onde morreram 29 pessoas, e 3 no litoral e interior, com mais 12 mortos.