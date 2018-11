Em faixa, viúva de passageiro do vôo 3054 critica Lula

Após o pronunciamento do presidente Lula em cadeia nacional, faixas foram colocadas, nas esquinas das avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek e na esquina da Avenida Paulista com a Rua Peixoto Gomida. Os dizeres são: "O dia e a hora chegaram. Honra a tua faixa presidencial sobre o túmulo do meu marido Andrei. Meu amor, minha família, meu chão, minha vida, estou te esperando em casa. Tua Joana D'Arc, Lili". Veja também: Não há palavras para confortar os parentes nesta hora, diz Lula Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Uma das vítimas do acidente com o vôo 3054 da TAM é Andrei Melo, 42, casado. Ele trabalhava como consultor de marketing da empresa Aços Longos Brasil. O corpo de Andrei não estava, até o final da noite de sexta-feira, na lista, divulgada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), dos 41 corpos que já foram identificados pelo IML.