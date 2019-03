Em defesa do patriotismo, Tatuapé desfila na busca por terceiro título

SÃO PAULO - Um dos desfiles mais aguardados da primeira noite de Carnaval no sambódromo do Anhembi, a Acadêmicos do Tatuapé, escola da zona leste, entrou na avenida às 3h55 deste sábado, 2. O grupo busca o terceiro título consecutivo na defesa do patriotismo e do amor ao País.

A escola precisou correr para não deixar um buraco na avenida depois que um carro apresentou problemas na saída da concentração. Apesar da falha, que causou corre-corre, a escola conseguiu levar a alegoria para o desfile.

Com as cores da bandeira do Brasil - amarelo, verde, azul e branco -, a Tatuapé apresentou como abre-alas os Templários, primeiros guerreiros da Guerra Santa, nos tons dourado, azul e vermelho com penas de pavão nas costas. Romanos, personagens da mitologia grega, samurais japones e guerreiros africanos também foram cantados.

Guerreiros da história, incluindo samurais, lendas e mitos, foram homenageados pelo samba-enredo: "Bravos guerreiros: por Deus, pela honra, pela justiça e pelos que precisam de nós". Na letra, a Tatuapé pregopregoh o patriotismo e o amor ao Brasil ao cantar: "Sou brasileiro.../Vou defender minha nação/Oh Patria amada, idolatrada, não chores em vão".

O vermelho também apareceu com força, sendo a principal cor do primeiro carro alegórico, intitulado "Em nome de Deus". Outras cores da agremição foram pink e preto, na ala dos samurais. Uma cobra e uma espada compuseram a fantasia dos guerreiros japoneses, simbolizando a sabedoria e a luta, respectivamente.