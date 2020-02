Em apenas 24h, Vaquinha virtual para levar bailarino para NY sai de mil reais para mais de 20 mil

Acostumado aos movimentos precisos e sérios do balé, Wendel Vieira Teles dos Santos, de 12 anos, não se privou do prazer de simplesmente pular na cama de tanta felicidade. O sonho do jovem bailarino da periferia de São Paulo de se apresentar no Youth America Grand Prix (YAGP), em Nova York, está cada vez mais perto. A vaquinha virtual para custear sua viagem saltou de R$ 1 mil (9 apoiadores) para R$ 20.096,94 (154 apoiadores) em menos de 24 horas.

Na quarta-feira, 5, o Estado contou a história de Wendel, morador do conjunto habitacional fazenda do Carmo, no extremo da zona leste, que descobriu por meio do street dance que tinha talento para o balé. Incentivado pelo pai, Edson Creuso, de 47 anos, o menino venceu o bullying dos amigos de escola e até o próprio preconceito de quem um dia achou que “balé era coisa de menina”.

Hoje, Wendel está vivendo o início de uma carreira profissional no balé, com apresentações no Teatro Municipal, prêmios em festivais como o de Joinville e a oportunidade de dançar no YAGP em abril – ocasião em que poderá se apresentar para “olheiros” das principais companhias de dança do mundo, como Bolshoi, Royal Ballet, American Ballet Theatre, Ballet da Ópera de Paris e outras.

A questão era que os custos da viagem não são bancados pela organização do YAGP e dependiam inteiramente da família de Wendel. Sem condições financeiras, o pai começou a vender camisetas com a silhueta do filhos por R$ 20 a unidade – e organizou uma vaquinha virtual. “Depois da reportagem, meu pai está descabelado de tanto responder pedidos de camisetas. Eu estou vendo meu sonho chegar cada vez mais perto e sou muito grato a tudo mundo que está ajudando ou me mandando mensagens. Não parei de pular na cama de tanto alegria”, disse. O pai emociona-se ao falar do que está acontecendo na vida do filho. “Estou muito emocionado mesmo. Estou vendo a felicidade e dedicação do meu filho. Ele está vivendo o sonho e o início de uma caminhada”, contou.

Além do crescimento da vaquinha virtual, Wendel recebeu mensagens de apoio de Thiago Soares, brasileiro que se tornou o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. E, além disso, na quarta, o influenciador digital Felipe Neto teve o nome marcado em um dos comentários sobre o post de Wendel. Ao saber do que se tratava, Neto interessou-se pela história e também irá ajudar Wendel e família a custear a viagem.

Na página da vaquinha virtual, alguns apoiadores deixaram mensagens: “Wendel, fui bailarina e quero que você seja muito realizado nesse carreira. Que essa oportunidade te traga muitos aprendizados! Brilhe nessa competição e na vida!”, disse Priscilla Nascimento e Silva. “Que Deus abençoe essa sua caminhada, Wendel. Estou torcendo por você e que você seja inspiração para muitas crianças! Parabéns, você já venceu independente do resultado do concurso!”, escreveu Rebecca Souza.

Ao que tudo indica, em 8 de abril Wendel estará embarcando para Nova York. Na mala, além das sapatilhas, o menino estará levando a torcida e o carinho de muito gente.

Veja o vídeo sobre a história de Wendel: