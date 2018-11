Eletropaulo diz ter atendido a 98% das ocorrências de falta de energia em SP

SÃO PAULO - A Eletropaulo, empresa concessionária do serviço de energia em São Paulo, informou na tarde desta segunda-feira, 5, que 98% das ocorrências de falta de luz foram resolvidas. Após o temporal que atingiu a capital e cidades da região metropolitana no sábado, 3, multiplicaram-se reclamações sobre a interrupção no serviço, cuja causa, segundo a empresa, foi a ventania, que atingiu até 75 km/h, o que levou a centenas de quedas de árvores.

Em nota, a Eletropaulo informou que nesta segunda 1,2 mil funcionários continuam atuando em "ocorrências pontuais". "A zona sul é a região que ainda concentra o maior número de ocorrências", disse a empresa sem especificar bairros ou a quantidade exata de chamados. O Corpo de Bombeiros recebeu 494 chamados de queda de árvores no fim de semana em São Paulo e Grande São Paulo.

Com a retomada da energia, moradores da cidade reclamaram sobre o prejuízo causado a aparelhos eletroeletrônicos e perda de comida sem refrigeração. Sobre o assunto, a empresa disse que "todo cliente que identificar danos em aparelhos elétricos causados por ocorrências na rede da concessionária pode entrar com pedido de indenização (PID)". O serviço, segundo explicou, está disponível na Agência Virtual, onde há um passo a passo para a petição. O PID também pode ser solicitado pelo telefone comercial (0800 72 72 120) ou em qualquer loja de atendimento.

A Eletropaulo lembrou que o prazo para acionar esse pedido é de 90 dias, a partir da data da ocorrência. "O equipamento também não pode ser consertado antes do registro do pedido e das orientações que serão passadas pela empresa. Todos os procedimentos para pagamento de indenização são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)."

Empresa chegou a dar cinco dias de prazo

A alguns clientes, a Eletropaulo chegou a informar que o restabelecimento da energia só ocorreria em cinco dias. Diante de reclamações, a empresa atribuiu o prazo a "uma falha no sistema de envio de SMS da concessionária". Ao longo do domingo, 4, clientes tiveram de se adaptar diante dos diferentes prazos dados.

Como reclamar em caso de falta de energia

A falta de luz pode ser informada à Eletropaulo pelo telefone 0800 7272 196 ou por SMS, enviando uma mensagem para 7373 com a palavra LUZ e seu número de instalação, que consta na fatura. Para religação de energia elétrica com urgência, envie um torpedo para o mesmo número com a palavra RELIGA, seguida do seu número da instalação. O aplicativo também oferece atendimento.