Eletropaulo corta fornecimento de energia para Congonhas

O acidente com o avião da TAM nas proximidades de Congonhas fez com que a Eletropaulo interrompesse o fornecimento de energia para a região, afetando também o aeroporto, que estaria funcionando por meio de gerador próprio. De acordo com a distribuidora de energia, o desligamento foi feito após pedido dos bombeiros, pois linhas de transmissão podem ser atingidas caso o depósito de cargas venha a desabar. Pelo menos 52 equipes do Corpo de Bombeiros e dois helicópteros Águia da Polícia Militar foram mobilizadas para atuar no acidente com o airbus. O Centro de Operações dos Bombeiros confirmou o resgate de apenas seis feridos.