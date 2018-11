Dupla é presa acusada de assaltar e agredir policial

Um rapaz e um adolescente de 17 anos agrediram e roubaram uma policial civil, de 37 anos, no Socorro, zona sul de São Paulo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O crime ocorreu por volta das 21 horas de domingo, 15. A dupla, que estava numa motocicleta, se aproximou da vítima na Rua João de Castro Fragoso e anunciou o assalto. A policial reagiu e houve troca de tiros. Em meio aos disparos, o menor foi alvejado na perna esquerda. Mas a pistola calibre 40 da policial teria falhado. A dupla, então, tomou a pistola e agrediu a vítima. Mais tarde, ela foi socorrida no pronto-socorro da região com escoriações no rosto. Após o registro do roubo da arma no 102º Distrito Policial, do Socorro, a polícia passou a procurar os acusados. O menor foi encontrado no Pronto Socorro Regional Sul. O irmão dele indicou o endereço e o nome do outro procurado. Richard Felipe da Silva, de 20 anos, foi detido em casa e teria confessado participação no assalto. O caso foi registrado no 11º DP, de Santo Amaro.