Duas pessoas são encontradas mortas dentro de carro arrastado pela chuva em Bauru

Duas pessoas morreram ao ter o carro arrastado pelas águas da forte chuva que atingiu a região de Bauru, no interior de São Paulo, na noite dessa quarta-feira, 20.

De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa Civil (CEPDEC), o alto índice pluviométrico levou ao extravasamento do rio Bauru e consequentes pontos de alagamento na região central da cidade. A chuva ainda causou deslizamento de terra no bairro da Vila Dutra e prejudicou o trânsito local.

Dois veículos que trafegavam na avenida Comendador Daniel Pacífico foram arrastados pela água. Um dos automóveis ficou preso à margem do córrego e seu motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Quando o nível da água abaixou, um segundo veículo foi localizado. Dentro dele estavam duas pessoas mortas.