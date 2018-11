Três pessoas morrem em queda de helicóptero em Mogi das Cruzes

SÃO PAULO - Um helicóptero caiu no começo da noite deste sábado, 3, em uma estrada da área rural de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Os corpos de três pessoas foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros, que enviou sete equipes para o atendimento da ocorrência. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas. As duas primeiras vítimas, dois homens, haviam sido confirmadas às 21 horas. A terceira vítima foi confirmada às 22 horas.

As vítimas já estavam mortas quando os bombeiros chegaram. O local da queda é a Estrada da Quatinga, cruzamento da Estrada Bento Moraes de Campos, local 26 quilômetros distante do centro da cidade.