Quatro pessoas da mesma família morrem carbonizadas durante incêndio em favela de SP

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram carbonizadas na madrugada desta quinta-feira, 5, em razão de um incêndio em uma favela na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo. As vítimas são todas da mesma família - duas crianças e seus pais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram queimados quatro barracos em uma área de aproximadamente 150 metros quadrados. O fogo atingiu o local por volta das 2h na Rua Antônio Rocha Mattos Filho. Foram enviadas 16 viaturas e 50 bombeiros.

O incêndio foi controlado pelas equipes após quatro horas de trabalho. Ainda não há informações sobre o que iniciou as chamas. A perícia para identificar a causa será conduzida pelo 72.º Departamento de Polícia, na Vila Penteado, zona norte de SP.

No domingo, duas favelas do município também foram atingidas por incêndios que deixaram 220 pessoas desalojadas. / com Agência Brasil