Duas crianças ficam feridas após cair de brinquedo em parque

Duas crianças, uma de 7 e ouras de 9 anos, ficaram feridas por volta das 14h30 deste domingo, 15, em um brinquedo de um parque de diversões, localizado na avenida Jacú-Pêssego, no Parque do Carmo, zona leste da capital. As travas de segurança do brinquedo teriam se soltado e as duas crianças caíram do aparelho. Segundo a Polícia Militar, um carrinho teria passado por cima de uma das crianças após a queda.