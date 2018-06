Doria recua e altera decreto que garante segurança de ex-prefeito

BRASÍLIA E SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), determinou nesta quarta-feira, 7, que o decreto que garante a segurança pessoal de ex-prefeitos pela Polícia Militar por um ano após saída do cargo seja modificado para que sua validade fique restrita ao próximo prefeito eleito.

Dessa forma, disse a Prefeitura em nota, o decreto "não terá qualquer validade para o atual prefeito João Doria ou o vice Bruno Covas (PSDB)". O texto com as alterações será publicado nesta quinta-feira, 8.

Mais cedo, em Brasília, após reunião com o presidente Michel Temer (MDB) e outros prefeitos, Doria disse que devolveria aos cofres públicos o que fosse gasto com ele com segurança.

"Para que não houvesse mais dúvidas e polêmicas, já anunciei que o valor correspondente mês a mês com segurança será reembolsado por mim, assim como já fiz isso com meu salário."

O decreto foi publicado no sábado, 3, e garantia até quatro policiais militares para ex-prefeitos e familiares, conforme informou o jornal Folha de S.Paulo.