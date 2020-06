Doria coloca a cúpula da Polícia Militar de SP em treinamento por causa de abuso nas ruas

Em meio ao recorde de letalidade e denúncias de violência policial, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira, dia 22, que a cúpula da Polícia Militar terá de passar por novo treinamento a partir de julho. Segundo o governador, o programa vai se chamar Retreinar e, inicialmente, mira as altas patentes da corporação - e não os policiais que estão na ponta e fazem atendimento nas ruas.

A orientação foi dada diretamente ao secretáro da Segurança Pública, o general João Camilo Pires de Campos, que se recupera em casa após contrair covid-19, segundo o próprio Doria. "Serão coronéis, tenenente-coronéis, majores, capitães, tenentes, sargentos, iniciando no comando do Quartel General, que fica no bairro da Luz, no centro", disse. "O retreinamento de todo o comando das nossas tropas é para evitar em 1% de maus policiais, que insistem em utilizar violência desnecessária, que possa compreender que isso não é aceitável", afirmou o governador. Ainda segundo ele, agentes envolvidos em casos de violência serão "punidos e afastados em definitivo da corporação".

Recentemente, o Estadão mostrou que o número de pessoas mortas em supostos confrontos com a PM atingiu patamar recorde em abril, mesmo com a quarentena decretada para conter o avanço do novo coronavírus. Foram 116 casos registrados no mês, o que representa um aumento de 56%.

Em contrapartida, todos os indicadores de produtividade caíram no período. Na prática, isso significa que as polícias de São Paulo prenderam menos pessoas, tiraram menos armas ilegais das ruas e até registraram queda no número de ações contra o tráfico.