SP antecipa vacinação contra a covid-19 e anuncia mais flexibilizações para o comércio

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 28, uma nova antecipação no cronograma de vacinação da população contra a covid-19. Com indicadores da doença em queda, a gestão do governador João Doria (PSDB) também divulgou uma flexibilização mais ampla das restrições vigentes para o comércio.

Batizada de "retomada segura", a nova flexibilização do governo prevê uma fase de transição de 1º a 16 de agosto, quando o horário de fechamento dos estabelecimentos passará de 23h para 0h e a ocupação limite, de 60% para 80%. A partir de 17 de agosto, a flexibilização aumenta para 100% de ocupação e se encerra a previsão de horário de fechamento. O toque de restrição no Estado de São Paulo também será extinto.

"(Os locais poderão ter ocupação máxima) Desde que tenhamos a garantia do distanciamento de um metro entre os que frequentam os espaços", destacou a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, em coletiva de imprensa.

O governo continua recomendando que se evite aglomerações; festas e grandes eventos seguem proibidos. A proibição vale, por exemplo, para shows e eventos em casas noturnas, além de competições esportivas, que seguirão sem público.

"O governo do Estado mantém a recomendação de escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores dos setores de comércio, serviços e indústrias. Também seguem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, sob rígido cumprimento de protocolos de higiene e distanciamento social", informou a gestão Doria.

Os parques estaduais passarão a abrir em horário normal a partir de domingo. "A vida está voltando ao normal no Estado de São Paulo", declarou Doria.

O que muda com as novas flexibilizações do governo de São Paulo

- A partir de 1º de agosto

Estabelecimentos como bares e restaurantes poderão funcionar entre 6h e 0h, com ocupação presencial de 80%. A medida anterior previa funcionamento até 23h com 60% da capacidade. O acesso de clientes a shoppings, galerias, lojas de rua, bares e restaurantes deverá ser interrompido às 23h, com atendimento permitido até meia-noite;

Parques e unidades de conservação estaduais passarão a funcionar em horário integral.

- A partir de 17 de agosto

A expectativa é eliminar todas as restrições de horário e liberar atendimento presencial com capacidade de 100%, mas com manutenção das regras para máscaras, distanciamento e protocolos de higiene.

O que não muda

Uso de máscara continua obrigatório;

Os estabelecimentos precisam observar o distanciamento social, com orientação de um metro entre as pessoas;

Festas e grandes eventos seguem proibidos, como espetáculos em casa noturnas e shows;

Competições esportivas devem seguir sem público;

O governo do Estado mantém a recomendação de escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores dos setores de comércio, serviços e indústrias;

Seguem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos.

Vacinação de adolescentes terá início em 18 de agosto

A vacinação da população de 18 anos ou mais contra a covid-19 foi adiantada de 20 para 16 de agosto, enquanto a de adolescentes teve o início antecipado de 23 para 18 de agosto.

O governador atribuiu a antecipação das datas à compra estadual de 4 milhões de doses adicionais da Coronavac. "Já chegaram e já foram distribuídas. E, com a ajuda de prefeitos e prefeitas, estamos podendo antecipar a vacinação."

O calendário estadual prevê a imunização da população de 28 a 29 anos desta sexta-feira, 30, até 4 de agosto, enquanto o público de 25 a 27 anos terá a vez de 5 a 9 de agosto. Já quem tem de 18 a 24 anos poderá procurar os pontos de aplicação de 10 a 16 de agosto.

Na sequência, a vacinação de 18 a 29 de agosto será focada no público de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiências, gestantes e puérperas. De 30 de agosto a 5 de setembro, a campanha vai focar em todos os adolescentes de 15 a 17 anos, enquanto os de 12 a 14 anos receberão a primeira dose de 6 a 12 de setembro.

Governo diz que 748 mil pessoas não retornaram para a segunda dose

Cerca de 748 mil pessoas não retornaram aos postos para tomar uma segunda dose. Segundo a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, o número é considerado baixo. Na cidade de São Paulo, 216 mil moradores estão com a segunda dose atrasada.

O Estado tem 4.015.426 casos e 137.740 óbitos por coronavírus confirmados. A taxa de ocupação é de 53% em UTI, de acordo com informações da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos (Seade).

Ao todo, São Paulo está com 5.907 de internados em UTI com quadro relacionado à covid-19. O número é de 5.555 hospitalizados em leitos de enfermaria. O secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, destacou que as internações caíram 62,7% e os óbitos em 57% em relação ao auge da segunda onda.

A média móvel (calculada com base nos últimos sete dias) foi de 321 novos óbitos diários pela doença na terça-feira, 27. Ela está em curva descendente desde abril, mas segue superior aos registros de janeiro e fevereiro deste ano e de todo 2020, quando a taxa mais alta foi de 219 mortes diárias, em 15 de setembro.

Já a média móvel de novas internações diárias foi de 1.153 na terça-feira, a menor de 2021. Ela também está em curva decrescente, desde 12 de junho, quando marcava 2.760 novos hospitalizados por dia, e é semelhante aos registros do fim de novembro.

Estação de metrô abrigará pessoas em situação de rua nesta semana

O Governo do Estado anunciou, ainda, que a estação de metrô Dom Pedro II funcionará temporariamente como espaço de acolhimento para homens em situação de rua desta quarta até sábado, 31, quando São Paulo deve enfrentar uma baixa nas temperaturas. O espaço receberá até 400 pessoas entre as 20 e as 8 horas. Além disso, as vagas em centros de acolhidas serão ampliadas em 2 mil pelos próximos três meses em 134 municípios.

Presente na coletiva, o Padre Julio Lancellotti, da Pastoral Povo da Rua, anunciou que acompanhará o acolhimento a pessoas em situação de rua na estação e que espaços da Arquidiocese de São Paulo e da Congregação Israelita Paulista também estarão abertos nas próximas madrugadas. Ele fez um apelo para que a população também apoie, com agasalhos, bebidas quentes e outros itens caso encontre alguém em via pública.