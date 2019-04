Domingo é dia de final

E aí pessoal, tudo bem?

Eu já comentei aqui sobre passeios que envolvem futebol. Naquela oportunidade, como vocês conferem aqui, a ideia era falar sobre algumas ideias sem ter de necessariamente ir ao estádio. Agora, é diferente. Domingo tem final, então, a sugestão de hoje envolve os times finalistas e seus estádios e, por que não? , as equipes que ficaram pelo caminho.

Vamos começar pelo Corinthians? Aliás, você sabia que o time volta a decidir um Campeonato Paulista contra o São Paulo após 16 anos? Pois é, você encontra mais detalhes nesta matéria elaborada pelo pessoal de Esportes. O tour pela arena do Corinthians, ou Casa do Povo, como o clube define, permite, segundo o site oficial alvinegro, conhecer áreas exclusivas e entender o conceito da arena. Durante a semana, custa R$ 20. No fim de semana, é mais caro: R$ 60.

Uma matéria escrita pelo competente repórter Gonçalo Junior, inclusive, já mostrava a possibilidade dos clubes lucrarem com esses passeios ainda em 2015. Vale a pena ler para entender um pouco como funciona o serviço e de que maneira isso acontece na Europa.

E por falar em Europa, o novo estádio do Palmeiras chama atenção até de quem não é torcedor do clube. O passeio, no caso, leva o nome do patrocinador da arena, e tem roteiros para crianças, grupos especiais e corporativos e até outras experiências: o Dia de Craque é uma delas e permite ao interessado jogar futebol no estádio.

Já o Morumbi Tour garante ao visitante desvendar os segredos do estádio. O Cícero Pompeu de Toledo, nome oficial, é considerado o maior estádio particular de futebol do Brasil e considerado patrimônio histórico pelo Governo de São Paulo. Adultos pagam R$ 40 e crianças até 5 anos não pagam nada.

Santos. Se você quiser, vale dar uma esticada até Santos para conhecer o Memorial das Conquistas, do alvinegro da Vila Belmiro. Basta ir até Santos, o que vamos combinar, não é nenhum sacríficio. Aproveite para passar o dia na cidade praiana, que tem ótimas opções de restaurantes. O tour, segundo o clube, já recebeu mais de 1 milhão de pessoas.

Dicas. Para quem vai visitar um estádio de futebol duas dicas. A primeira é: não se preocupe em tirar todas as fotos do mundo – guarde na retina, e na memória, um pouco da experiência de pisar em territórios sagrados: fiz isso em Wembley e a sensação de sair do túnel é indescritível. A segunda dica: não deixe de passar na lojinha – e vai sempre ter uma lojinha.