Dois são baleados durante passagem de bloco em Pinheiros

SÃO PAULO - Um homem e uma jovem foram baleados durante um bloco de carnaval na Avenida Henrique Schaumann, perto do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, zona oeste paulistana, na tarde desta terça-feira, 25. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os tiros foram disparados por um homem, que reagiu a uma tentativa de assalto.

O ferido é o autor da tentativa de furto, levado ao Hospital Municipal Arthur Saboya, na zona sul, e sob custódia policial. A outra vítima, identificada por testemunhas como Kamilly, de 17 anos, que teria sido atingida por um disparo na coxa esquerda e estava em cirurgia no Hospital das Clínicas ontem à noite, segundo amigos da jovem. O caso foi registrado no 14.º Distrito Policial (Pinheiros).

Segundo amigos que testemunharam o ocorrido, um rapaz tentou arrancar por trás a corrente de ouro de um homem alto e forte que estava no bloco. Quando este percebeu a tentativa de furto, tirou a arma do bolso e atirou. O disparo atingiu o autor do furto e também Kamilly, anos, moradora do Itaim Paulista, zona leste, que brincava na folia.

Ela estava em um grupo de nove amigos, que participavam pela primeira vez do carnaval de rua. “Percebi que a correntinha do cara caiu no chão, me abaixei para pegar. Quando fui tentar entregar, ele sacou a arma e atirou. Pegou o cara que tenta roubá-lo, atravessou o pulmão e atingiu a coxa da minha amiga”, disse ao Estado Kamila Stephanie, de 17 anos. O show que havia acabado logo antes era o de Luisa Sonza. Os organizadores deram assistência aos feridos.

Carlos Eduardo, de 18 anos, que também estava no grupo de amigos, disse que foi apenas um disparo. Depois disso. o homem que atirou saiu correndo.

Bloco na Berrini teve cinco baleados no pré-carnaval

No sábado de pré-carnaval, 16, um policial civil reagiu a uma tentativa de assalto na Avenida Luís Carlos Berrini, na zona sul de São Paulo, durante a o desfile de um bloco. Cinco pessoas foram baleadas e socorridas a hospitais localizados na região. Na semana passada, o Fórum Aberto de Blocos de SP, que representa 280 agremiações, manifestou “profunda preocupação” com a segurança. No texto, a entidade cita “inúmeros” casos de arrastão, furtos, roubos e violência no pré-carnaval.

Em resposta, a Prefeitura disse que aumentaria o número de drones de 4 para 10, enquanto a Polícia Militar disse estar utilizando “força máxima”, com um agente de segurança (incluindo Guarda Civil e demais polícias) para cada 149 foliões. Também alegou que seria “obrigação” dos blocos de carnaval contratar segurança privada, o que o Fórum refuta.

Estado teve 1.324 presos nos quatro dias de folia

Desde a madrugada da sexta-feira, 21, até o início desta terça-feira, 25, 1.324 pessoas foram detidas durante a Operação Carnaval Mais Seguro, conforme a Secretaria da Segurança Pública paulista. Segundo o governo, uma média de 22 mil policiais militares foram às ruas diariamente. O Estado também usou uma média de 50 drones por dia para monitorar a atuação de bandidos durante a folia, principalmente para identificar ladrões de celular.