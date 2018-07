Dois morrem e dois ficam feridos em tentativa de chacina em SP

Duas pessoas morreram e dois foram baleados no final da noite de quinta-feira, 5, em uma bar da zona norte de São Paulo. Por volta das 22 horas, homens que ocupavam dois veículos desceram atirando nas pessoas que estavam no local, na Rua Capitão Sérvio Rodrigues, Tucuruvi. Veja também: Discussão entre policiais termina com dois mortos Polícia prende suspeito de latrocínio em Pinheiros Mulher morre após ser baleada em assalto Tiroteio deixa um morto e ao menos 5 feridos em SP Vários homens, encapuzados e ocupando duas motos e uma Parati, cuja placa não foi anotada, invadiram o estabelecimento comercial e começaram a atirar. Um rapaz de cerca de 25 anos, branco e ainda não identificado, morreu no local. Evandro Marques da Silva, de 23 anos, ainda foi encaminhado ao pronto-socorro do Jaçanã, mas acabou morrendo. O suposto dono do bar, Jorge Gomes da Silva, de 48 anos, baleado em uma das pernas, foi levado para o mesmo hospital. Uma quarta vítima, um jovem branco, de cerca de 20 anos, foi levada para o Hospital San Paolo, onde segue internada. O caso seria registrado no 39.º Distrito Policial, de Vila Gustavo, e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Atualizado às 6 horas para acréscimo de informações.