Dois moradores de rua morrem durante a madrugada mais fria do ano

SÃO PAULO - Dois moradores de rua morreram na madrugada desta segunda-feira, 21, na cidade de São Paulo. A suspeita é de que os homens tenham morrido em decorrência das baixas temperaturas registradas na cidade.

Um corpo foi encontrado na rua General Jardim, na região central, e o outro na Av. do Rio Pequeno, na zona oeste. A Prefeitura aguarda os exames do Instituto Médico Legal (IML) para comprovar as causas das mortes.

+++ Com média de 9,6°C, São Paulo tem madrugada mais fria do ano

Segundo o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, é possível que as vítimas tenham morrido de hipotermia. "As mortes aconteceram na madrugada mais fria do ano", justificou o padre.

A capital paulista registrou nesta segunda-feira a madrugada mais fria do ano. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), os termômetros registraram em média 8°C e os bairros mais gelados foram Capela do Socorro, na zona sul com 3,2°C e Perus na zona norte, com 5°C.

O ar frio e seco de origem polar continua atuando sobre a região durante esta semana, que terá predomínio de sol entre poucas nuvens a céu claro. Nesta segunda-feira a temperatura máxima prevista é de 21°C, enquanto as taxas de umidade do ar variam entre 32% e 85%.

Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) informa que foram acolhidas 326 pessoas, por meio da Coordenadoria de Pronto Atendimento Social (CPAS), na madrugada desta segunda-feira. Segundo o texto, desde o dia 17 de maio a Prefeitura de São Paulo intensificou o atendimento à população em situação de rua da capital com o início do Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas - 2018. A ação segue até o dia 30 de setembro e será reforçada sempre que a temperatura atingir o patamar igual ou inferior a 13º, ou sensação térmica equivalente.

Previsão. De acordo com o CGE, a madrugada desta terça-feira, 22, também será gelada com termômetros na casa dos 9°C e durante o dia céu claro com predomínio de sol. Os porcentuais de umidade do ar se mantêm baixos e oscilam entre 30% e 90%, com temperatura máxima prevista de 22°C.

A quarta-feira, 23, também terá madrugada fria e durante o dia o sol aparece entre poucas nuvens. Os termômetros devem oscilar entre mínima de 10°C e máxima por volta dos 22°C. Os percentuais de umidade do ar se mantêm baixos, em função do ar seco que inibe a formação de nuvens de chuva.