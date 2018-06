Dois homens são presos por suspeita de furto de combustível no ABC

SÃO PAULO - Dois homens, de 19 e 21 anos, foram presos por suspeita de furto de combustível em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A dupla foi abordada em um galpão, por volta das 21h de quarta-feira, 4, na Rua Canindé, no bairro Pauliceia.

Policiais Militares, que patrulhavam o bairro, viram os suspeitos. Assim que avistaram a viatura, os criminosos tentaram fugir. Em revista pessoal, nada de irregular foi encontrado com eles, apenas alguns cabos que teriam pego no galpão. "No local, os PMs encontraram o cadeado cortado, diversas ferramentas e um túnel no fundo do terreno, por onde passam tubulações de combustíveis", destacou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O túnel encontrado tem seis metros de extensão e dois metros de profundidade.

O dono do galpão foi acionado pela PM e avisado que dois homens tinham entrado no local. Ele contou que há dois meses alugou o imóvel para uma imobiliária. Os investigados negaram o furto de combustível dizendo apenas que a porta do imóvel estava aberta, viram os cabos no local e resolveram pegá-los.

A polícia solicitou perícia para o local, assim como para o veículo e os objetos apreendidos.

O caso foi registrado no 2ºDP de São Bernardo do Campo como furto qualificado.