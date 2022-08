Dois estabelecimentos são assaltados em Pinheiros em 10 minutos; veja o vídeo

Dois assaltos em menos de dez minutos foram flagrados por câmeras de segurança na Rua dos Pinheiros, zona oeste de São Paulo, durante a tarde da última quinta-feira, 11. No primeiro caso, registrado às 13h24, é possível ver um homem correndo da polícia e despistando dois agentes após roubar uma loja. No segundo, às 13h35, o assaltante é preso em flagrante enquanto rendia funcionários de um restaurante na mesma calçada.

As imagens foram registradas pelo sistema de segurança da Gabriel, startup contratada por moradores de Pinheiros para monitorar a região. Elas foram compartilhadas com agentes do 23º Batalhão da Polícia Militar, que conseguiram prender em flagrante um jovem de 17 anos responsável pelo assalto ao restaurante.

Nas imagens abaixo, é possível ver o rapaz perseguindo primeiro um pedestre e, depois, entrando no restaurante para realizar o assalto.

Após a prisão, ele confessou o crime e foi identificado por testemunhas. Foram encontradas uma arma falsa, diversos celulares e cartões de banco com o adolescente, que foi conduzido ao 14º Distrito Policial e autuado por "ato infracional roubo".

O segundo homem visto no vídeo, que havia assaltado uma loja na mesma rua apenas nove minutos antes, conseguiu fugir. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso não foi encontrado nos registros da Polícia Civil.