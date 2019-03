Dois alunos de escola alvo de atentado em Suzano recebem alta hospitalar

Duas vítimas do massacre na Escola Estadual Raul Brasil, que estavam internadas no Hospital Santa Maria, em Suzano, tiveram alta na manhã deste sábado, 16. Segundo o hospital, elas foram liberadas por volta das 8h e já deixaram a unidade.

Ainda há cinco pessoas internadas em hospitais. No último balanço, divulgado nesta sexta-feira, 15, pela assessoria do governo paulista, dois estudantes, de 15 e 16 anos de idade, estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP). O estado delas era estável na tarde sexta-feira.

Uma adolescente está internada na UTI do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes. O estado de saúde da adolescente também era estável até sexta-feira. Um adolescente de 16 anos, que foi levado ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, passou por cirurgia, sem intercorrências e segue internado, em estado estável. Já um outro jovem, de 15 anos, está estável, na enfermaria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Na manhã de sexta-feira, um paciente que estava internado na Santa Casa de Suzano recebeu alta após passar por uma cirurgia em um dos joelhos no dia anterior. Ele agora fará tratamento no setor de ortopedia da Santa Casa de Misericórdia.

O ataque à escola, ocorrido na manhã da última quarta-feira, 13, e provocado por dois adolescentes encapuzados e armados, deixou dez mortos, dos quais duas funcionárias da escola, cinco alunos, um comerciante e os dois atiradores./Agência Brasil