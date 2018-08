Dois africanos são assassinados no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Dois africanos foram assassinados no centro de São Paulo nesta quarta-feira, 22, em ocorrências distintas. Um homem não identificado foi atacado a facadas em um bar no Centro Comercial Presidente, na Rua 24 de Maio, e outro foi executado a tiros na Rua Aurora, a poucos quilômetros da primeira ocorrência. Os casos aconteceram à tarde e à noite, respectivamente, e a polícia investiga as circunstâncias em que ambos aconteceram.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, o primeiro caso foi registrado na tarde da quarta, no Centro Comercial Presidente. A vítima teria sido atacada em um bar localizado no quarto andar após uma discussão. Testemunhas tentaram socorrê-la, mas no térreo ela morreu. O homem estava sem identificação, mas à polícia foi informado que ele tinha descendência nigeriana. O caso foi registrado como homicídio simples no 3º Distrito Policial (Campos Elíseos).

O segundo caso foi registrado às 21h desta quarta na Rua Aurora. Policiais foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo e encontrou, na via, um homem atingido por tiros e diversas cápsulas de munição calibre 45. A vítima foi socorrida ao pronto-socorro da Santa Casa, mas morreu após receber os primeiros socorros. Segundo os socorristas, o homem havia sido atingido por vários disparos, inclusive na cabeça. O caso foi registrado no 2º DP (Bom Retiro).