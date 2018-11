Dois acidentes causam lentidão no trânsito em SP

Dois acidentes e o excesso de veículos prejudicavam o trânsito na capital paulista na tarde desta sexta-feira, 13. O choque entre dois caminhões complicava o trânsito na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, perto do Viaduto Jabaquara. De acordo com a CET, a colisão aconteceu por volta das 13 horas e os veículos ocupavam a faixa direita da via. Ninguém se feriu.Por volta das 13h30, um carro capotou e deixou pelo menos uma pessoa ferida na Rua Barão de Porto Carreiro, junto à Rua Anhangüera. Segundo informações da CET, o veículo ocupava a faixa central da via, prejudicando o trânsito nas proximidades do local.Às 14 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 29 quilômetros de congestionamento em toda a cidade. A média para o horário é de 38 quilômetros. Ainda segundo a CET, o pior trecho estava na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, onde o engarrafamento era de 5,1 quilômetros, entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.Ainda na Avenida dos Bandeirantes, mas no sentido contrário, a lentidão também era de 5,1 quilômetros, desde a Rua Ribeiro do Vale até o Viaduto Dante Delmanto. Já na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, a morosidade era de 2 quilômetros, entre as ruas Quintana e Tucumã.