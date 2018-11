Documentos intactos identificam gerente do SBT

O primeiro corpo a ser identificado entre as vítimas do acidente com o vôo JJ 3054 foi o do gerente regional do SBT de Porto Alegre, José Luís Souto Pinto. A identificação, segundo os colegas de emissora, foi feita por meio dos documentos dele que permaneceram intactos, mas na capital gaúcha ninguém sabe o estado do corpo, pois ele chegou em um caixão fechado na madrugada desta quinta-feira. Lista completa dos mortos Quem são as vítimas do vôo 3054 As histórias das vítimas da tragédia O local do acidente Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Os acidentes mais graves da aviação brasileira Cronologia da crise aérea Conheça o Airbus A320 A repercussão da tragédia no mundo Assista a vídeos feitos no local do acidente Conte o que você viu e o que você sabe O velório está sendo feito no crematório metropolitano São José, na capital gaúcha, onde já se encontram a mãe dele dona Genesi, de 83 anos, sua esposa Neusa, e a filha Débora , de 26 anos, que atualmente faz mestrado em Brasília. Somente à noite o filho Igor, de 19 anos, chegará de Sidney, na Austrália, onde estuda. José Luís, que já trabalhou na RBS, era natural da cidade de São Gabriel, tinha 53 anos e há 3 estava no SBT. Tinha o hábito de arrecadar junto com amigos doações de alimentos e roupas, que armazenava em sua casa para distribuir para abrigos de idosos, crianças carentes e portadores de necessidades especiais. Ele foi à São Paulo na segunda-feira na companhia do diretor geral regional João Brito Regueira, de 45 anos, cujo o corpo até o início desta manhã ainda não havia sido identificado entre as 182 corpos resgatados pelos bombeiros no local do acidente. Os dois tinham uma reunião na quarta-feira com clientes da televisão deveriam retornar a Porto Alegre neste manhã. O velório será fechado a partir das 15 horas quando apenas familiares ficarão na sala aguardando a chegada do filho Igor para as despedias finais. A cremação deve ocorrer apenas nesta sexta-feira.