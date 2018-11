Doação para o Fumcad permite dedução do Imposto de Renda

Como forma de incentivar as doações para o Fundo da Criança e do Adolescente (Fumcad), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) permite aos contribuintes que deduzam do Imposto de Renda o valor doado ao fundo. Pessoas Físicas que fizerem doações podem deduzir 6% do imposto e Pessoas Jurídicas deduzem 1% do valor que dever ser pago à Receita Federal.As doações financiam projetos considerados importantes e que foram aprovados pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), mas o doador pode direcionar até 90% da verba para projetos específicos, desde que eles já tenham sido aprovados pelo CMDCA.Os valores podem ser depositados na conta corrente 5738-x da agência 1897-x, do Banco do Brasil. Para que o valor possa ser deduzido do Imposto de Renda, é importante que sejam feitas por depósitos identificados - com nome, CPF ou CNPJ do depositante - na conta do Fumcad.As informações do doador são encaminhadas pelo próprio Fumcad à Receita Federal e o comprovante de depósito precisa ser guardado para que o valor possa ser deduzido.Os formulários de doação podem ser preenchidos diretamente no site do Fumcad, que simula o valor que pode ser deduzido do Imposto de Renda.Os interessados em fazer doações ou em dar algum tipo de ajuda ao projeto também podem procurar a sede do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que fica na Rua Líbero Badaró, 119, 2º Andar - CEP: 01009-000. Telefones: 3113-9652/ 9656/ 9897/ 9654 ou através do 156 (telefone de atendimento da Prefeitura de São Paulo). As dúvidas também podem ser esclarecidas pelo e-mail: cmdca@prefeitura.sp.gov.br